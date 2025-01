Taxas dos DIs caem com dólar no menor nível em 2 meses

O alívio na curva de juros perdurou no período da tarde desta quarta, 22, seguindo o mesmo motivo da manhã: a queda acentuada do dólar. No fim da sessão as taxas se afastaram das mínimas intradia por um movimento técnico, mas operadores frisam que a percepção de que o presidente Donald Trump foi mais pragmático sobre tarifas contra a China contribuiu para um alívio nos prêmios de risco.

"Trump foi menos agressivo e mais pragmático no que diz respeito à questão tarifária", contribuindo para um enfraquecimento do dólar e, consequentemente, em um arrefecimento das taxas de contratos de Depósito Interfinanceiro (DI), segundo o estrategista-chefe da corretora Monte Bravo, Alexandre Mathias. "Com certeza o enfraquecimento do dólar é o principal driver para os juros futuros hoje", resume.

Para Mathias, o pragmatismo de Trump - que indicou tarifa de 10% às importações americanas da China a partir de 1º de fevereiro, abaixo dos 60% prometidos em campanha - ocorre porque "seria contraproducente do ponto de vista político e econômico fazer uma medida extremamente inflacionária como essa, considerando que o principal motivo para o republicano ter ganhado a eleição foi a inflação elevada no governo Biden".