Apoio do BNDES ao setor automotivo atinge R$ 5,4 bi em 2 anos; R$ 3,1 bi foram para montadoras

Mercadante frisou que o avanço do apoio do BNDES ao setor automotivo está relacionado a uma série de políticas públicas integradas de estímulo ao setor, como a Nova Indústria Brasil e o Mover (Programa de Mobilidade Verde e Inovação), voltado para a promoção da sustentabilidade e transição para uma matriz de transporte mais limpa e eficiente no país.

Nos últimos dois anos, o setor anunciou investimento de R$ 130 bilhões, estimulados pelo Mover. E, em 2024, houve um salto de 15% nas vendas de veículos novos, aumento de 11% na produção de veículos e criação de 100 mil postos de trabalho, afirmou, na nota, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Serviços, Geraldo Alckmin.