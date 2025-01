BNDES aprova R$ 24,4 milhões à Grano Alimentos para recuperação após enchentes de 2024

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou crédito de R$ 24,4 milhões para a Grano Alimentos, do segmento de vegetais congelados. "O apoio faz parte do programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul e ajudará na recuperação da empresa após a inundação de seu centro de recebimento de produtos dos fornecedores e armazenagem de estoque, localizado em Esteio (RS), durante a enchente de 2024", disse a instituição em nota.

Os recursos cobrirão despesas de capital de giro e prejuízos com os alagamentos.