Bolsas de NY fecham em alta e S&P 500 renova recorde, com melhora à tarde em meio a Trump

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta, 23, com ímpeto renovado no instantes finais do pregão, em um ambiente impulsionado novamente por comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, que defendeu a queda da taxa de juros e dos preços do petróleo. A alta dos bancos, incluindo o Goldman Sachs e JPMorgan, deu suporte para ganhos do Dow Jones, mas as fabricantes de chips pesaram no Nasdaq, que fechou em baixa.

O índice S&P 500 renovou recorde histórico de fechamento, com ganho de 0,53%, a 6.118,71 pontos. O Dow Jones avançou 0,92%, a 44.565,07 pontos. O Nasdaq subiu 0,22%, a 20.053,68 pontos, na máxima do dia.

O Dow Jones e S&P 500 ampliaram os ganhos e o Nasdaq reduziu a queda, em meio ao discurso de Trump ao Fórum Econômico Mundial em Davos. O republicano afirmou que pretende "exigir que as taxas de juro recuem imediatamente" porque as suas políticas reduziriam os preços do petróleo. Mais tarde, na Casa Branca, Trump assinou decretos voltados à inteligência artificial e a criptoativos e disse esperar que o Federal Reserve (Fed) o ouça e corte juros.