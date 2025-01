China está disposta a trabalhar com EUA para relação saudável no comércio, diz ministério

A China está disposta a trabalhar com os Estados Unidos para promover um desenvolvimento "estável e saudável" das relações bilaterais no comércio e na economia, afirmou o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Yadong, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 23. "Esperamos que as orientações estratégicas dos dois líderes de estado fortaleça o diálogo, a comunicação, o gerenciamento de diferenças e expanda a cooperação mutuamente benéfica", disse.

Sobre as tarifas, o Ministério do Comércio chinês ressaltou que a posição da China é consistente. "As tarifas não são benéficas para a China, para os EUA ou para o mundo", pontuou.

Ao ser questionado sobre a venda do TikTok, o porta-voz reiterou o pedido para que autoridades americanas respeitem os direitos de empresas chinesas e promovam um ambiente justo para os negócios, afirmando que a China se opõe a violação de direitos básicos da economia de mercado.