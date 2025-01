Importação de máquinas agrícolas e de construção triplica em 4 anos e preocupa indústria

Conforme a Anfavea, o crescimento acentuado das compras de máquinas autopropulsadas produzidas fora do País impactou a balança comercial (ou seja, a diferença entre exportações e importações) e levou a um déficit de 5,8 mil unidades em 2024, ante o superávit de 3,8 mil em 2020.

Como foram as exportações

Segundo a associação, as exportações cresceram 1,6 vez, de 12,8 mil unidades em 2020 para 20,6 mil unidades para 2024. Leite atribui o aumento à qualidade do produto brasileiro e "como ele é capaz de atender países considerados exigentes, como Estados Unidos e Canadá".

Em 2024, o líder na aquisição de máquinas agrícolas e de construção do Brasil foram os Estados Unidos, que absorveram 42% das compras. No ano passado, os americanos importaram 22,5 mil máquinas do país asiático, a maior parte no setor de construção.

Imposições tarifárias dos EUA à China, no governo de Donald Trump, seguem no radar, assim como a possibilidade de redirecionamento das exportações chinesas.

A Anfavea prevê estabilidade nas vendas de máquinas agrícolas em 2025. No ano passado, foram vendidos no País 48,9 mil equipamentos, número que deve se manter este ano. Quanto às exportações, a expectativa é de aumento de 1%, para 6,1 mil máquinas agrícolas exportadas, ante 6 mil unidades em 2024.