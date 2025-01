Ministro Paulo Texeira descarta alteração em datas de validade de alimentos

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse nesta quinta-feira, 23, que o governo não cogita alterar o sistema de datas de validade dos alimentos para reduzir os preços desses produtos, uma demanda do setor de supermercados. Ele falou a jornalistas depois de uma reunião no Palácio do Planalto sobre o aumento dos preços dos alimentos.

A discussão desta quinta-feira envolveu, além de Paulo Teixeira, os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, da Casa Civil, Rui Costa, e o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

O ministro do Desenvolvimento Agrário disse que na sexta-feira, 24, as propostas levantadas na reunião desta quinta serão apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E que anúncios dependem do que o chefe do governo decidir.