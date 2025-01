Na China, PBoC seguirá diminuindo requisitos para empréstimos a empresas que recomprarem ações

Após anúncio dos órgãos reguladores da China, o banco central chinês (PBoC, na sigla em inglês) também listou, nesta quinta-feira, 23, iniciativas para apoiar o mercado de ações do país. Em coletiva de imprensa, a autoridade disse que continuará a diminuir os requisitos para as empresas obterem empréstimos para recompra de ações. O BC chinês também aumentará a escala de ferramentas de liquidez para apoiar a recompra de ações "no momento adequado". Fonte: Dow Jones Newswires.