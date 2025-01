Preços da cebola, cenoura e tomate sobem no atacado em dezembro, diz Conab

Frutas

Banana, maçã e melancia subiram de preço em dezembro de 2024 em comparação com novembro do mesmo ano, segundo o levantamento da Conab. Já laranja e mamão ficaram mais baratos. A banana apresentou a maior alta, com 11,1% na comparação mensal, para R$ 3,69 o quilo. Em seguida, vêm melancia, com alta de 7,07%, para R$ 2 o quilo, e maçã, com +2,45%, a R$ 9,23 o quilo. Entre as quedas, laranja liderou, com desvalorização média de 8,26% em dezembro ante novembro, para R$ 4,33 o quilo. O mamão, por sua vez, caiu 5,29%, a R$ 4,10 o quilo.

Segundo a Conab, a alta da banana só não foi maior por causa da concorrência com outras frutas da época e o menor consumo nas férias escolares, além da queda nas exportações, mesmo com a oferta menor da fruta. O boletim destaca, ainda, que "há boas perspectivas para as vendas externas de banana nanica em 2025".

A maçã subiu de preço com o término da safra 2023/24 no Brasil, embora importações aquecidas tenham servido para segurar as cotações internas, diz a Conab. "As exportações continuaram baixas, devido à quebra de safra", comenta.

O mamão também passou por restrição de oferta, cita a estatal em seu boletim. "Ocorreu queda da comercialização nas Ceasas analisadas por causa da queda da colheita de ambas as variedades de mamão (papaia e formosa), com descartes feitos pelos produtores para evitar que o preço caísse, e da queda de produção após o pico de oferta em outubro", diz a Conab. "Além disso, chuvas atrasaram a colheita e contribuíram para a menor oferta da fruta no atacado e no varejo."

Com a melancia, ocorreram oscilações das cotações e queda da comercialização, em parte por causa da demanda estagnada em alguns centros consumidores devido à presença de chuvas e queda das temperaturas, mas também em virtude do fim da oferta originária de Uruana (GO) e da não compensação do envio de melancia às Ceasas pelas principais praças produtoras do mês (São Paulo e Bahia).