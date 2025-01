Tarcísio critica governo Lula e diz que Brasil 'está gastando o que não devia gastar'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou a política fiscal do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, durante encontro com secretários municipais de saúde no Palácio dos Bandeirantes nesta quinta-feira, 23.

"O desafio fiscal é gigantesco. Estou prevendo um ano difícil. Brasil não está indo bem. Está gastando muito. Está gastando o que não devia gastar", declarou. "Vai ter reflexo em termos de inflação. Vai ter reflexo em política de juros. E o que a gente vai ver? A economia vai desacelerar", continuou o governador, justificando eventual queda de arrecadação. "Vocês vão sentir isso no fundo de participação do município, no Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), no ICMS."

Tarcísio diz que sua agenda liberal e o seu Programa de Parcerias e Investimentos em São Paulo (PPI) constituem a solução encontrada pelo governo estadual de conter a crise prevista por ele. A saída para tal seria usar a arrecadação com as vendas de estatais como "poupança". Em 2025, a previsão é de R$ 50 bilhões com os dez leilões que vão acontecer. "Por isso a gente fez privatização, por isso a gente cortou custeio, por isso a gente cortou 20% dos cargos, por isso a gente reviu benefícios tributários", afirmou.