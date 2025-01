Tarifas levarão bilhões de dólares e até trilhões para Tesouro dos EUA, diz Trump

As taxas de juro são em grande parte determinadas pelos mercados financeiros e pelas políticas do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano.

Trump tem uma relação controversa com o presidente do Fed, Jerome Powell, tendo criticado o chefe do banco central dos EUA durante o seu primeiro mandato porque Powell manteve as taxas mais altas do que Trump gostaria, a fim de reduzir os riscos inflacionários.

*Com Associated Press