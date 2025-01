O Tesouro Nacional informou que divulgará no dia 4 de fevereiro, às 16 horas, o Relatório Anual da Dívida (RAD), com os resultados do gerenciamento da dívida ao longo do ano passado, e o Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2025, que estabelece os parâmetros e diretrizes para gestão da Dívida Pública Federal (DPF) a serem alcançados no final do ano.