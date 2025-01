Alckmin vê 'notícia boa' com IPCA-15 e 'pequena redução' de processo inflacionário

Ainda sobre o cenário econômico, Alckmin reconheceu que o patamar da Selic preocupa e que o governo não tem controle sobre acontecimentos externos, como as políticas dos EUA, mas defendeu que o País tem pressupostos econômicos sólidos, crescimento forte, e que o cumprimento do arcabouço fiscal ajudará no alívio da taxa de juros.

"Porque uma taxa Selic muito alta realmente faz uma redução do seu potencial de crescimento econômico. E você que poderia crescer mais acaba crescendo um pouco menos. Mas veja um ano com cenário positivo", disse o ministro, citando ainda a aprovação da reforma tributária, a safra recorde e os investimentos anunciados pela indústria, que passam de R$ 2 trilhões, segundo ele.