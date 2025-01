Bancos de Wall Street planejam vender até US$ 3 bilhões em dívida da rede X, de Elon Musk

Os bancos de Wall Street estão se preparando para vender uma grande parte de suas participações em dívida da X, a plataforma de mídia social controlada por Elon Musk.

De acordo com fontes próximas ao assunto, os banqueiros do Morgan Stanley entraram em contato com investidores para uma venda planejada de até US$ 3 bilhões em dívida que o banco e outras instituições, como o Bank of America e o Barclays, emprestaram a Musk para concluir sua compra da empresa, então conhecida como Twitter, em 2022.

Os bancos esperam vender a dívida sênior por 90-95 centavos por dólar, enquanto mantêm participações mais júnior. Recentemente, eles venderam cerca de US$ 1 bilhão em dívida em uma transação privada para vários investidores.