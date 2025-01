Dólar poderia estar em até R$ 5,50 e está perto de R$ 6 por barulho interno, diz Mansueto

O economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida, disse nesta sexta-feira, 24, que a cotação do dólar está ao redor dos R$ 6 devido ao "barulho interno". Na avaliação dele, ela poderia estar entre R$ 5,40 e R$ 5,50.

Em palestra a empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), Mansueto frisou que a perda de 30% no valor da moeda brasileira ao longo do ano passado a fez ter um dos piores desempenhos do mundo, à frente de países como Venezuela e Líbano.

Um dos fatores que contribuíram para este movimento, argumentou, foi a fuga de capitais do Brasil ante as incertezas fiscais. Mas, para o economista-chefe do BTG, a saída de US$ 50 bilhões da B3 não vai se repetir em 2025. "Quem tinha de sair, já saiu", afirmou.