Europa precisa de políticas para reter investimentos, diz Lagarde em Davos

Lagarde evitou comentar sobre acusações do presidente dos EUA, Donald Trump, de tratamento injusto pela União Europeia(UE) no comércio. "Não posso dizer sim ou não. A verdade é que devemos ter negociações. Mas não podemos remover todas as regras e ignorar todas as instituições", afirmou a autoridade.

Participando do mesmo painel, o CEO da BlackRock, Larry Fink, fez reiteradas críticas a economia europeia e a condução de políticas na região, afirmando que há "pessimismo demais". Fink comparou o ambiente de investimentos na Europa ao dos EUA, observando que tudo indica que o "otimismo americano" deve continuar com as políticas de Trump para liberar capital privado e reduzir regulações. Fink também defendeu a criação de uma união de capitais e bancária para impulsionar os mercados europeus. "É hora de voltar a investir na Europa", disse.