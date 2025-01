Fitch Ratings: resultados de bancos dos EUA no 4º tri de 2024 mostram quadro positivo

O desempenho financeiro dos bancos dos Estados Unidos no quarto trimestre melhorou devido a uma recuperação generalizada do resultado de intermediação financeira, melhores condições para as tarifas, menor crescimento de despesas e qualidade estável dos ativos, de acordo com a Fitch Ratings. Além disso, a incerteza com regulamentação do setor pode ter atingido o seu pico, enquanto se aguarda a finalização de regras propostas.

Algumas tendências positivas resultam da mudança para uma política monetária mais flexível. A atividade bancária de investimento mais forte, uma reavaliação benéfica dos depósitos e a estabilização do problemático setor imobiliário comercial são fatores que ajudaram no desempenho do setor. O quadro se completou com uma recuperação nos valores dos títulos detidos para venda, diz a Fitch.

No último trimestre de 2024, a expansão do resultado da intermediação financeira (NII, na sigla em inglês) foi generalizada. Entre os maiores bancos que divulgaram balanços até o momento, excluindo bancos fiduciários e de processamento, o NII cresceu mais de 7% em média no comparativo anual. As exceções incluíram Wells Fargo e Citizens, que reportaram aumento do ganho com intermediação em relação ao trimestre anterior, mas queda em termos anuais, em parte devido a empréstimos mais baixos.