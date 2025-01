Petróleo fecha perto da estabilidade, encerrando semana em queda, de olho no governo Trump

Os contratos futuros de petróleo fecharam perto da estabilidade nesta sexta-feira, 24, encerrando uma semana marcada por quedas nas cotações da commodity. O grande destaque para o mercado segue o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vem reforçando os apelos por uma queda nos preços da matéria-prima.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março fechou em queda de 0,05% (US$ 0,04), a US$ 74,66 o barril, enquanto o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,01% (US$ 0,01), a 77,55 o barril. Na semana, houve queda de 3,54% e 2,50%, respectivamente.

"O mercado petrolífero respondeu à primeira semana de Trump no cargo com descidas de preços: o preço do barril de Brent caiu novamente visivelmente abaixo da marca dos US$80. Trump provavelmente gostaria de atribuir isto aos incentivos à produção que anunciou para os produtores de gás e petróleo nos EUA. No entanto, estas eram geralmente esperadas e só terão efeito a longo prazo num ambiente de preços correspondente", avalia o Commerzbank. "Pelo contrário, a descida dos preços deve-se provavelmente ao alívio que uma grande ronda de implementações tarifárias não se concretizou até agora", avalia.