Remessa de lucros e dividendos soma US$ 45,571 bilhões em 2024, revela BC

Ações

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 3,082 bilhões em dezembro, informou o Banco Central. Em igual mês de 2023, o resultado havia sido positivo em US$ 558 milhões.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi negativo em US$ 4,988 bilhões no último mês do ano passado. Em dezembro de 2023, havia sido negativo em US$ 273 milhões.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou negativo em US$ 4,546 bilhões em dezembro de 2024. No mesmo mês de 2023, havia ficado no vermelho em US$ 883 milhões.

O investimento estrangeiro em ações brasileiras teve saldo negativo de US$ 13,974 bilhões em 2024, enquanto o investimento em fundos de investimento teve saída líquida de US$ 2,955 bilhões. O saldo em títulos de renda fixa negociados no País foi positivo em US$ 12,827 bilhões.