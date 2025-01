ANPD suspende a coleta de íris em troca de criptomoedas por startup em SP

Para realizar o cadastro pessoal no sistema da Tools for Humanity, chamado de - World ID, os usuários precisam realizar reconhecimento facial e escaneamento de íris, que são dados biométricos sensíveis. Em troca, a startup oferece algumas dezenas de "moedas digitais" (chamadas worldcoins) que podem ser vendidas dentro do próprio aplicativo por "dinheiro de verdade". Na prática, a pessoa faz uma imagem de alta resolução da íris e recebe tokens de criptoativos, como o bitcoin, que podem ser trocados por reais - dependendo da cotação dessa moeda é possível receber entre R$ 300 e R$ 700.

O serviço vem ganhado muitos adeptos em São Paulo, primeira cidade no Brasil a participar do projeto. Já são mais de 400 mil pessoas registradas e 48 pontos de captação das imagens dos olhos. Mais de um milhão de pessoas já baixaram o aplicativo no celular - e milhões de pessoas assistiram aos vídeos no TikTok de pessoas que já participaram do projeto. Como mostrou o Estadão, muitos dos participantes apresentam algum tipo de vulnerabilidade social e topam o registro da íris apenas pelo dinheiro "rápido" e "fácil".

Desde 2024, a ANPD, por meio da Coordenação-Geral de Fiscalização (CGF), vêm fiscalizando o uso de dados biométricos para a nova rede social. Segundo a Tools for Humanity, o World ID permitiria a comprovação de que o titular é um ser humano único vivo e promoveria maior segurança digital em contexto de ampliação das ferramentas de inteligência artificial.

A ANPD também considerou "grave" o tratamento dispensado pela companhia aos dados pessoais obtidos. "A CGF considerou, ainda, que o tratamento de dados pessoais realizado pela empresa se revelou particularmente grave, considerando o uso de dados pessoais sensíveis e a impossibilidade de excluir os dados biométricos coletados, além da irreversibilidade da revogação do consentimento." A agência também exige que a startup indique em seu site a identificação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA:

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) decidiu aplicar medida preventiva à empresa Tools for Humanity - TFH para suspender a oferta de criptomoeda ou de qualquer outra compensação financeira pela coleta de íris de titulares de dados no Brasil. Igualmente, determinou à TFH que indique em seu site a identificação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais.