Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com forte pressão da DeepSeek em tecnologia

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, 27, com uma forte queda no setor de tecnologia, após relatos de que a startup chinesa DeepSeek desenvolveu um poderoso modelo de inteligência artificial (IA) por um valor relativamente baixo e utilizando chips menos avançados. A semana conta ainda com decisão do Banco Central Europeu (BCE) e a divulgação de importantes balanços.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,07%, a 529,69 pontos, com o subíndice de tecnologia tombando 2,97%.

Seguindo as notícias sobre a DeepSeek, para o ING, o mercado precisa avaliar uma taxa de adoção mais lenta da computação de alto desempenho e das receitas das empresas que vendem modelos de IA. "E isto numa altura em que as avaliações tradicionais das empresas já são altamente sensíveis a pequenas mudanças nas expectativas", aponta. A avaliação das empresas depende dos seus lucros descontados, que podem ser aproximados por um múltiplo. A holandesa ASML, por exemplo, é negociada a um preço atual sobre o lucro por ação múltiplo de 33,6x. Em Amsterdã, os papéis da companhia recuaram 7,01% nesta segunda.