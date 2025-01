Desenvolvedor de IA diz que inovações da DeepSeek 'deixaram o mundo tech em choque'

O desenvolvedor de inteligência artificial (IA) da Dropbox, Morgan Brown, afirmou que as inovações da chinesa DeepSeek "deixaram o mundo da IA em choque". Em uma publicação no X, ele destacou a "gigantesca" redução de custos alcançada pela concorrente da OpenAI para treinar seus modelos. "OpenAI e outras gastam mais de US$ 100 milhões apenas em computação. Chega a DeepSeek e diz: 'e se fizéssemos isso por US$ 5 milhões?'", escreveu.

Brown também ressaltou o uso de um método inovador na construção do modelo da DeepSeek, descrito por ele como um "sistema de especialistas". "Em vez de uma única IA gigantesca tentando saber tudo, eles têm especialistas dedicados que só 'acordam' quando necessários", afirmou.

Segundo ele, esse sistema permite que apenas uma fração dos parâmetros do modelo seja ativada de cada vez, gerando economia significativa de processamento e custos, em contraste com os métodos tradicionais, como o ChatGPT.