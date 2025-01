Dólar sobe por aversão externa, incômodo com inflação e ausência de medidas fiscais

O dólar avança no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 27, impulsionado pela aversão ao risco no exterior e o fortalecimento da moeda americana frente a moedas emergentes. A reação dos investidores vem após o anúncio de um modelo de inteligência artificial mais barato pela startup chinesa DeepSeek. Dados fracos de atividade da China indicam desaceleração econômica e pesam também. Euro, libra e iene sobem frente ao dólar, enquanto os índices futuros das bolsas de Nova York, os mercados de ações europeus e os juros dos Treasuries caem.

O mercado precifica ainda o boletim Focus, que mostra aumento nas projeções de inflação, com o IPCA para 12 meses à frente subindo de 5,13% para 5,64%. A mediana de IPCA de 2025 passou de 5,08% para 5,50%, acima do teto da meta, e para 2026, subiu de 4,10% para 4,22%. A Selic para 2025 foi mantida em 15%, e o dólar projetado para o fim de 2025 e 2026 segue em R$ 6,00. A projeção do PIB para 2025 subiu ligeiramente para 2,06%, enquanto para 2026 caiu para 1,72%.

A confiança do consumidor caiu 5,1 pontos em janeiro, alcançando 86,2 pontos, o menor nível desde fevereiro de 2023, quando estava em 85,7 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 2,2 ponto. A FGV apontou que a queda foi impulsionada pela deterioração das perspectivas futuras e das condições atuais, o que trouxe o indicador para a faixa dos 80 pontos, refletindo maior pessimismo entre os consumidores no início do ano.