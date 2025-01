Ibovespa sobe com minério, antes de feriado chinês, e fluxo, apesar de mau humor em NY

Às 11h28 subia 1,05%, aos 123.728,06 pontos, ante alta de 1,24%, aos 123.959,23 pontos, e abertura em 122.206,78 pontos (-0,02%). Só sete ações cediam, entre elas Weg ON (-5,91%), Automob ON (-3,23%), Raiadrogasil ON (-1,64%). Vale recuava 0,34%. Já Assai ON liderava as altas, com 8,46%. Entre os papéis ligados a commodities, CSN ON subia 4,365; Petrobras avançava entre 0,66% (PN) e 0,25% (ON). No caso de bancos, os ganhos eram de até 2,00% (Banco do Brasil ON).