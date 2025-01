JBS adquire 50% do controle da Mantiqueira Brasil e entra no mercado de ovos

A JBS anunciou nesta segunda-feira, 27, a aquisição de 50% do controle da Mantiqueira Brasil, considerada a maior produtora de ovos da América do Sul e a décima maior do mundo. O movimento marca a entrada da companhia no segmento de ovos, ampliando sua diversificada plataforma global de proteínas, que já inclui bovinos, frangos, suínos, aquacultura e proteínas alternativas (plant-based e cultivada) em cinco continentes.

"Esse investimento está alinhado com a nossa estratégia de longo prazo, que prevê a diversificação do portfólio com a entrada em novos segmentos de proteína e o investimento em negócios de marca com valor agregado", destacou o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A JBS não revelou os detalhes financeiros do negócio, mas relatou que o "enterprise value" da Mantiqueira - valor total da empresa, considerando suas dívidas e caixa - foi avaliado em R$ 1,9 bilhão.