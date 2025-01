MicroStrategy confirma compra de US$ 1,1 bilhão em bitcoins; em NY, ação cai cerca de 4%

A MicroStrategy confirmou a compra de US$ 1,1 bilhão em bitcoins, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 27. A aquisição tinha sido anunciada na semana passada pelo CEO da empresa, Michael Saylor, e resultou em 10.107 bitcoins para a gestora.

Em nota, a MicroStrategy informa que as operações de compra aconteceram entre 21 a 27 de janeiro, com pagamento de US$ 105,6 mil por ativo em dinheiro, incluindo taxas e despesas. No total, a empresa agora possui 471,107 bitcoins, avaliados em cerca de US$ 47 bilhões.

A MicroStrategy financiou suas compras massivas vendendo uma mistura de ações e dívidas, incluindo títulos conversíveis - dívidas que podem eventualmente ser convertidas em ações, se o preço das ações subir para um nível especificado.