Musk questiona quantidade de GPUs da Nvidia usados pela DeepSeek

Em seu perfil no X, Elon Musk sugeriu que a DeepSeek utiliza mais GPUs da Nvidia do que a startup chinesa havia anunciado. Em resposta a um questionamento direcionado a Marc Benioff, CEO da Salesforce, sobre a possibilidade de o modelo ter sido desenvolvido com "orçamento apertado", Musk foi enfático: "Não."

Posteriormente, ao reagir a uma publicação no X que repercutia uma declaração de Alexandr Wang, CEO da Scale AI, sobre a DeepSeek ter cerca de 50 mil chips da Nvidia e o fato de "não poderem falar publicamente por conta do controle de exportações dos Estados Unidos", Musk escreveu: "obviamente."

Na semana passada, a startup chinesa DeepSeek lançou um chatbot de inteligência artificial (IA) generativa utilizando chips menos avançados e com orçamento reduzido.