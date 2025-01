Vendas de moradias novas nos EUA sobem 3,6% em dezembro

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos subiram 3,6% em dezembro ante novembro, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 698 mil unidades, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta segunda-feira, 27. O resultado superou a projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 2,0% das vendas no período, a 680 mil unidades.

Na comparação anual, as vendas de moradias novas tiveram avanço de 6,7% em dezembro.

O dado de vendas de novembro teve revisão para cima, de 664 mil para 674 mil unidades.