Azul conclui reestruturação com detentores de títulos de dívida, arrendadores e fabricantes

Segundo a companhia, essas operações reduzem a alavancagem, ao se comparar a relação entre a dívida líquida e o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).

A alavancagem cai de 4,8 vezes a relação dívida líquida pelo Ebitda (ou 4,4 vezes, excluindo as obrigações de emissão de ações dos arrendadores e fabricantes) para 3,4 vezes considerando o Ebitda dos últimos 12 meses no terceiro trimestre de 2024, de R$ 5,8 bilhões.

Além disso, segundo a empresa, as transações aumentam significativamente a geração de caixa da Azul ao reduzir seu pagamento de juros em quase R$ 1,0 bilhão em 2025.

O acordo com arrendadores e fabricantes

Conforme a Azul, o acordo com arrendadores e fabricantes prevê a eliminação de obrigações de emissão de ações, totalizando aproximadamente US$ 557 milhões, em troca de 94 milhões de novas ações preferenciais da Azul, uma emissão única a ser concluída no primeiro trimestre de 2025; extinção de US$ 243,6 milhões de valor principal agregado de notas existentes (Notas de 2030); troca do restante das notas de 2030 dos arrendadores e fabricantes por novas notas sem garantia com vencimento em 2032 e uma opção de incorporar os juros ao principal (PIK); e acordos definitivos e vinculantes com arrendadores, fabricantes e outros fornecedores, com melhorias adicionais no fluxo de caixa de mais de US$ 300 milhões nos anos de 2025, 2026 e 2027.

Ao alcançar esses resultados, a Azul conseguiu emitir e acessar a totalidade dos recursos das Notas Superprioritárias, incluindo os US$ 100 milhões adicionais que dependiam do cumprimento de condições.