Caráter político-partidário de campanha contra Pochmann no IBGE é evidente, afirma Gleisi

Também é acusado de fazer uma gestão autoritária, ignorando recomendações de técnicos e empreendendo investidas contra o sindicato de funcionários do instituto.

Nesta quarta, o Ministério do Planejamento e o IBGE divulgaram nota conjunta informando que decidiram, em comum acordo, suspender temporariamente a iniciativa da fundação IBGE+. O instituto tem autonomia administrativa, mas está subordinado à Pasta.

"O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, enfrenta de fato resistência às mudanças que vem promovendo na instituição. Não apenas a criação do IBGE+, para reforçar as fontes orçamentárias do IBGE, mas também as orientações para o retorno ao trabalho presencial e a mudança da sede atual, que dispende aluguéis elevados. Daí a dizer que a credibilidade das estatísticas nacionais estaria em risco, como vem sendo plantado na mídia, vai uma enorme distância injusta e injustificável", afirmou Gleisi.