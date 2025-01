CNI considera 'injustificado' aumento da Selic para 13,25% ao ano

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considerou "injustificado" o aumento de um ponto porcentual da taxa Selic, para 13,25% ao ano, conforme anunciado nesta quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária (Copom). "É mais um movimento da política monetária que ocorre em consequência da longa cultura de juros reais elevados que persiste no Brasil. Com a decisão, o Banco Central mostra que persiste em uma única ferramenta de política monetária - a elevação dos juros -, no enfrentamento de expectativas de inflação", diz a CNI em nota.

"Com a decisão, o Banco Central mostra que continua ponderando equivocadamente os fatos econômicos mais relevantes do cenário atual, principalmente no que diz respeito ao quadro fiscal e à desaceleração da atividade do País", diz o presidente da CNI, Ricardo Alban.

A entidade avaliou ainda que a decisão do Copom não leva em conta os efeitos da aprovação do pacote fiscal, que ainda deve ser ampliado neste ano. "O fato é que a meta de resultado primário será cumprida em 2024 - considerando sua banda inferior - e, de acordo com as estimativas da CNI, também deve ser cumprida em 2025, pois depende de um contingenciamento de R$ 4,2 bilhões, levando-se em conta o limite inferior da meta", diz a nota.