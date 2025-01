Crédito imobiliário cresce 22,3% em 2024 e totaliza R$ 186,7 bilhões, aponta Abecip

O levantamento não engloba empréstimos cujos recursos tiveram origem no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), destinado aos financiamentos de habitações populares, dentro do Minha Casa Minha Vida (MCMV), até R$ 350 mil.

No mês de dezembro, os financiamentos SBPE somaram R$ 17,6 bilhões, resultado recorde para o mês. O montante também representa alta de 15,7% na comparação com dezembro do ano anterior e elevação de 18,1% ante novembro do mesmo ano.

Entre os bancos, a Caixa Econômica Federal se manteve como líder de mercado, respondendo por R$ 79,6 bilhões, ou 42,6% do volume total de financiamentos SBPE no ano passado.

Na sequência vieram Itaú Unibanco, com R$ 42,5 bilhões (22,9%); Bradesco, com R$ 38,1 bilhões (20,4%), Santander com R$ 10,8 bilhões (5,8%); e Banco do Brasil, com R$ 8,3 bilhões (4,5%).