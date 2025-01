Itália questiona DeepSeek sobre tratamento de dados; app não pode ser baixado no país

O órgão italiano também perguntou à startup chinesa quais são as informações que são usadas pela empresa para treinar o sistema de IA e como os usuários do serviço são informados sobre o uso dos dados. As companhias têm 20 dias para responder a solicitação.

A DeepSeek ainda não se manifestou oficialmente sobre o pedido de informações de autoridades italianas e nem sobre a remoção do app das lojas de aplicativos na Itália.