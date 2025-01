Para Meirelles, é importante Galípolo manter uma 'distância técnica' de Lula

Presidente do Banco Central (BC) nos dois primeiros governos de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2010, Henrique Meirelles recomendou que Gabriel Galípolo, atual ocupante do posto, mantenha uma "distância técnica" do presidente da República.

Ao participar de um painel do Latin America Investment Conference (LAIC), evento do UBS BB, Meirelles disse perceber uma preocupação do mercado com a proximidade entre Galípolo e Lula, o que contribui para levantar dúvidas sobre o compromisso da autarquia em fazer o que for preciso para levar a inflação em direção à meta de 3%.

Para Meirelles, Galípolo deve evitar a participação em muitas reuniões com ministros do governo, uma vez que isto ajuda a fortalecer entre agentes do mercado a percepção de proximidade com o Executivo, influenciando as expectativas. "Acho que é importante uma distância técnica ... É necessário manter uma distância respeitosa e técnica da presidência da República", afirmou.