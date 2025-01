Saiba quem é Liang Wenfeng, fundador da DeepSeek, startup chinesa de IA

O fundador da DeepSeek, uma startup chinesa de inteligência artificial que surpreendeu os mercados com sua capacidade de competir com líderes do setor como a OpenAI, começou discretamente sua carreira no setor financeiro. Aos 40 anos, Liang Wenfeng primeiro construiu um fundo de hedge - e depois refinou seus modelos quantitativos para expandir para a inteligência artificial.

Liang, que fundou a DeepSeek em 2023, nasceu na província de Guangdong, no sul da China, e estudou em Zhejiang, no leste do país - lar de gigantes da tecnologia como a Alibaba -, segundo a mídia chinesa. O fundo de hedge que ele criou em 2015, o High-Flyer Quantitative Investment Management, desenvolveu modelos para negociações automatizadas no mercado de ações e começou a utilizar técnicas de aprendizado de máquina para aprimorar essas estratégias.

Como muitos traders quantitativos chineses, o High-Flyer sofreu perdas quando reguladores impuseram restrições a esse tipo de negociação no último ano. No entanto, a empresa ainda administra cerca de US$ 8 bilhões em ativos, garantindo recursos consideráveis para financiar a pesquisa em IA da DeepSeek.