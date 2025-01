Tereza Cristina: Somente com responsabilidade fiscal conseguiremos baixar juros

A senadora e vice-presidente da Frente Parlarmentar da Agropecuária (FPA), Tereza Cristina (PP-MS), defendeu a autonomia do Banco Central para controlar a inflação. "É claro que ninguém gosta de juros altos, que desorganizam o mercado, penalizam os investimentos e o poder de compra dos brasileiros. Diante do desajuste fiscal desse governo, o Copom tem de fortalecer a credibilidade e a autonomia do BC, tão criticada por Lula 3!", escreveu a senadora em publicação na rede social X, o antigo Twitter.

A manifestação ocorre após o Comitê de Política Monetária (Copom) elevar novamente a taxa básica de juros em 1 ponto porcentual, para 13,25% ao ano. O Copom também indicou uma nova alta de 1 ponto porcentual. "Continuarei no Senado a cobrar consistência da política econômica desse governo para combater a inflação. Só com responsabilidade fiscal conseguiremos baixar os juros", defendeu a ex-ministra da Agricultura.