BC da África do Sul reduz taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 7,50%

O Banco Central da África do Sul, conhecido como SARB, reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 7,50% ao ano, em decisão divulgada nesta quinta-feira, 30. O corte na taxa está em linha com o previsto por analistas consultados pela FactSet. O presidente da instituição, Lesetja Kganyago, no entanto, ressaltou que a decisão não foi unânime.

Kganyago enfatizou que "as decisões são tomadas reunião a reunião, sem orientação futura e sem pré-compromisso com qualquer trajetória específica de taxa" para as próximas reuniões.

Para os próximos anos, porém, ele afirma que previsões internas indicam uma leve queda nas taxas, que devem se estabilizar perto de 7,25%.