BCE corta juros em mais 25 pontos-base, após zona do euro dar sinais de fraqueza econômica

Pesquisa da Eurostat mostrou mais cedo que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro ficou estagnado no quarto trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, contrariando previsão de alta de 0,1%. O resultado marcou forte desaceleração ante o terceiro trimestre, quando a economia do bloco teve expansão de 0,4%.

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da região está em 2,4%, segundo os dados oficiais mais recentes, não muito distante da meta de 2% do BCE. Na segunda metade do ano passado, o CPI anual chegou a ficar abaixo de 2%.

Logo mais, a partir das 10h45 (de Brasília), a presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de coletiva de imprensa para comentar a decisão desta quinta.