Curva de juros tem queda após Copom deixar decisão de maio em aberto

Os juros futuros curtos têm queda acentuada em reação do mercado ao comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), no qual o Banco Central não se compromete em manter o mesmo ritmo de alta da Selic, de 100 pontos-base, em maio. As taxas médias caem um pouco menos e as longas rondam a estabilidade, diante também da alta do dólar ante o real.

"Eu achei justo (comunicado), mas a turma queria algum guidance para daqui a 90 dias e a reação é dovish", diz o sócio-diretor da Wagner Investimentos, José Faria Júnior.

Às 9h39 desta quinta-feira, 30, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 15,030%, de 15,214% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 cedia para 15,245%, de 15,392%, e o para janeiro de 2029 estava em 15,165%, de 15,148% no ajuste de quarta-feira, 29.