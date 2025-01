Juros: governo central chancela queda do DI e taxas voltam a nível de 14%

Também pela manhã, o Caged mostrou que o mercado formal de trabalho do Brasil teve fechamento líquido de 535.547 empregos em dezembro, pior que o piso da pesquisa Projeções Broadcast, de encerramento de 487.116 vagas formais.

Lima considera que os dados do Caged "validaram a narrativa que está no comunicado do BC". Ontem a autarquia acrescentou no balanço de riscos a possibilidade de uma "eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada" como riscos para baixo à inflação.

Outro foco desta quinta-feira ficou nas declarações do presidente Lula, que reforçou ter "100% de confiança no trabalho do presidente do BC" após a alta de 1 ponto porcentual da Selic ontem, para 13,25%, que já estava contratada - via o forward guidance do BC na reunião de dezembro. O tom de Lula foi interpretado por operadores do mercado como mais suave e elogiado, por indicar a autonomia e independência política da autarquia.

No período da tarde, as contas do Governo Central impulsionaram um fechamento ainda mais intenso da curva de juros, por virem melhores do que o esperado em duas frentes. O superávit primário de R$ 24,026 em dezembro veio próximo do teto das estimativas do Projeções Broadcast, que era de R$ 24,40 bilhões. Além disso, o déficit de R$ 43,004 bilhões em 2024 veio abaixo da mediana de -R$ 45,700 bilhões.

"Os dados do governo central mostram que houve um período de maior receita do que gasto, então mostra que, ao menos no curto prazo, houve alívio fiscal", avalia o analista do Valor Investimentos Charo Alves.