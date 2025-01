Matercard tem lucro de US$ 3,3 bilhões no 4º trimestre de 2024

A Mastercard teve lucro líquido de US$ 3,3 bilhões no quarto trimestre de 2024, uma alta de 15% na comparação anual, quando registrou US$ 2,8 bilhões, segundo balanço divulgado hoje. O lucro líquido ajustado ficou em US$ 3,82 por ação, acima da projeção de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 3,69.

A receita líquida da operadora de cartões americana foi de US$ 7,5 bilhões no mesmo período, um avanço anual de 14%, superando projeção da FactSet, de US$ 7,38 bilhões.

Já a receita operacional cresceu de US$ 3,4 bilhões para US$ 3,9 bilhões, na mesma comparação.