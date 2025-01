Moedas globais: dólar opera sem sinal único, em pregão volátil, com dados, BCE e tarifas

O dólar teve uma sessão volátil, seguindo a divulgação de uma série de indicadores da economia americana, incluindo o PIB do quarto trimestre. Por sua vez, ao final do pregão, a moeda ganhou impulso com os anúncios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tarifas ao México e ao Canadá, o que pesou na moeda de ambos os países, assim como na de outros potenciais alvos de taxação. Na Europa, uma série de dados de atividade também foi publicada, e o destaque na região foi o corte de juros em 25 pontos base (pb) pelo Banco Central Europeu (BCE). Movimentação de destaque teve o iene, que segue sua recuperação, diante de perspectivas de taxas mais altas por parte do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês).

O índice DXY, que mede a variação do dólar ante seis principais moedas, fechou em alta de 0,12%, a 108,000 pontos. Ao final do dia em Nova York, o dólar era cotado em queda a 154,32 ienes. A libra esterlina recuou a US$ 1,2433. O euro cedeu a US$ 1,0410.

O mercado teve forte reação ao anúncio de Trump de tarifas de 25% ao México e ao Canadá, que serão aplicadas a partir de sábado. Como resultado, moedas que vinham operando com valorização ante o dólar, como o euro e o peso mexicano, passaram a recuar. Pouco depois do final do pregão em Nova York, o dólar avançava mais de 1% em relação ao ativo mexicano, cotado a 20,7234 pesos