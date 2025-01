OpenAI diz que IA avançada 'modela geopolítica global' e assina acordo com laboratórios dos EUA

Segundo o comunicado, os modelos de IA mais avançados da OpenAI serão usados para acelerar a liderança tecnológica global dos EUA, identificar novas abordagens para o tratamento e prevenção de doenças, promover uma nova era de liderança energética no país e aprimorar a segurança americana "por meio da detecção antecipada de ameaças naturais e artificiais, como biológicas e cibernéticas".

"A OpenAI trabalhará com a Microsoft e implantará o 'modelo o1' ou outro modelo da série 'o' em Venado, um supercomputador da Nvidia no Laboratório Nacional de Los Alamos (LANL)", afirma a OpenAI. "Por meio de nossa parceria com a Microsoft, esperamos desenvolver projetos futuros juntos para apoiar o governo dos EUA e a missão de garantir que a AGI beneficie toda a humanidade."