Bolsas da Europa fecham mistas com sinalizações sobre juros; Londres renova recorde

As bolsas europeias encerraram o dia mistas nesta sexta-feira, 31, seguindo a redução da taxa de juros promovida pelo Banco Central Europeu (BCE), com uma postura mais dovish da instituição, que sinaliza a continuidade da queda das taxas na zona do euro. Mais cedo, o membro do BCE Olli Rehn afirmou que as taxas devem deixar em breve o atual patamar elevado na União Europeia (UE) e também defendeu o acordo entre o bloco e o Mercosul como uma estratégia para enfrentar as ameaças tarifárias de Donald Trump, que voltou a fazer sinalizações sobre o tema. Madis Muller, também dirigente do BCE, seguiu o raciocínio de Rehn e declarou que um novo corte de juros é plenamente justificável.

Em Londres, o FTSE renovou recorde histórico, assim como o índice pan-europeu Stoxx 600, que fechou em alta de 0,13%, a 539,53 pontos.

De acordo com leitura preliminar divulgada nesta sexta pela agência oficial de estatísticas da Alemanha, a Destatis, a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) alemã desacelerou para 2,3% em janeiro, ante 2,6% em dezembro. O resultado deste mês surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção da taxa em 2,6%.