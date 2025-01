Caixa cria cartão para clientes que concentrem investimentos no banco

A Caixa Econômica Federal lançou um novo cartão de crédito, voltado a clientes que tenham investimentos no banco. Com bandeira Visa Infinite, o novo cartão dá acesso ilimitado à salas VIP em todo o mundo, além de permitir o acúmulo de 4 pontos por dólar gasto em compras nacionais, e de 6 pontos por dólar nas compras internacionais.

O cartão está disponível para clientes com investimentos superiores a R$ 1 milhão e do private da Caixa. O limite de crédito mínimo é de R$ 50.000.

De acordo com o site do banco, a anuidade é de R$ 1.440, parcelada em 12 vezes, sendo que clientes do private têm isenção da tarifa. Metade do valor é devolvido caso a fatura mensal anterior fique acima de R$ 12.500, e a devolução é integral em faturas a partir de R$ 25.000.