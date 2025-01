Contas públicas têm déficit de R$ 43 bi, dentro da meta fiscal

O saldo anual de 2024 foi o melhor desempenho desde 2022, quando houve superávit de R$ 54 bilhões. O resultado sucedeu o déficit de R$ 230,5 bilhões, equivalente a 2,1% do PIB, registrado em 2023.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, ressaltou que o resultado primário em 2024 é o segundo melhor resultado da década, evidenciando o processo de recuperação fiscal. "Ainda que tenhamos desafios pela frente, é inegável que o processo de recuperação fiscal foi intenso", disse.

O déficit do ano passado foi menor do que a mediana das expectativas do mercado financeiro, de R$ 45,70 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). O intervalo, todo negativo, ia de R$ 62 bilhões a R$ 13 bilhões.

"Alertamos durante o ano que ficaríamos mais próximos do centro da meta", disse Ceron. O resultado primário acumulado na gestão Lula 3 ficou em -1,19% do PIB. De acordo com Ceron, é o menor dos últimos três ciclos de governo, com "tendência" de melhora.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.