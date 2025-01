DeepSeek evita responder a 85% dos comandos sobre 'temas sensíveis' relacionados à China

O que faz o modelo chinês ser mais eficiente? Num artigo, a empresa por trás do DeepSeek mostrou que o poder dessa IA de deve ao uso de dados de alta qualidade, ou seja: as informações que a DeepSeek coloca no seu modelo já passaram por um filtro que descarta dados irrelevantes e dessa forma a máquina consegue se concentrar nas atividades com mais precisão.

Essa técnica de filtragem é chamada de mixture of experts e funciona como uma rede neural, que determina componentes específicos para realizar cada uma das tarefas.

A denúncia de censura não é a primeira contra a empresa chinesa. Antes disso David Sacks, o guru de Donald Trump quando o assunto é inteligência artificial, afirmou sem apresentar provas que há "evidências substanciais" de que a DeepSeek usou modelos da OpenAI para desenvolver sua própria tecnologia. Na prática, Sacks disse que a DeepSeek usa uma técnica chamada de destilação, na qual um modelo de IA aprende com os resultados de outro modelos a fim de conseguir capacidade semelhante.

Se isso for confirmado, houve fraude nas políticas de uso da ferramenta. Mas, do lado chinês, a DeepSeek alega que usou a técnica de destilação no sistema do R1, mas se baseou em modelos de código aberto.