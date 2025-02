Depois de Canadá, México e China, Trump diz que também vai taxar a Europa

Em outro front, chips, petróleo, aço, alumínio e cobre

Trump também reforçou, nesta sexta-feira, 31, que os EUA aplicarão tarifas sobre importações de aço, alumínio e cobre. Chips de computador, produtos farmacêuticos, petróleo e gás também estão entre os bens que serão alvos de tarifas já em meados de fevereiro, disse.

"Isso acontecerá em breve", disse Trump aos repórteres no Salão Oval. "Acho que vamos para o dia 18 de fevereiro e vamos impor muitas tarifas sobre o aço."

As taxas previstas por Trump devem se somar às tarifas existentes sobre esses produtos, disse, afastando qualquer preocupação sobre as taxas aumentarem a inflação ou complicarem as cadeias de abastecimento globais.

"As tarifas vão nos tornar muito ricos e muito fortes", disse, acrescentando que não se preocupava com os eleitores ou com a reação do mercado. (COM LAÍS ADRIANA)