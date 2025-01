Dólar cai pelo décimo pregão consecutivo e encerra janeiro com baixa de 5,56%

"E o resultado fiscal do governo central em 2024 veio melhor do que o esperado. Praticamente se zerou o déficit primário, se for descontado o socorro ao Rio Grade do Sul", afirma Gala, em referência a dados divulgados ontem à tarde. "Se não fosse a desoneração do Perse (programa de apoio ao setor de eventos), haveria superávit primário. Inacreditável a histeria fiscal perto do resultado de fato."

Para o sócio e diretor de investimentos da Azimut Brasil Wealth Management, Leonardo Monoli, a queda do dólar em janeiro tem como componente relevante a expressiva redução das apostas contra o real no mercado de derivativos pelos investidores estrangeiros - estimulada pelo aumento de atratividade das operações de carry trade, com a estratégia do Banco Central de seguir atuando com a oferta de leilões de linha com compromisso de recompra.

Ao analisar o chamado carrego ajustado pela volatilidade, nota-se que, em uma janela móvel de três meses, essa relação para o real tornou-se mais atrativa do que para o peso mexicano. "É algo que não acontecia desde o final de 2021", observa Monoli.

Hoje, o dólar até abriu em alta, com máxima a R$ 5,8732, mas perdeu força pela manhã e chegou a ensaiar uma aproximação do piso de R$ 5,80, tocando mínima a R$ 5,8121, em meio à disputa técnica entre "comprados" e "vendidos" pela formação da última taxa Ptax do mês. Depois de rodar entre R$ 5,83 e R$ 5,85 à tarde, o dólar fechou a R$ 5,8366, em queda de 0,28%.

Termômetro do comportamento da moeda americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY subiu mais de 0,50%, acima dos 108,300 pontos, com aceleração dos ganhos à tarde, após a Casa Branca confirmar tarifas de importação de 25% para México e Canadá, além de 10% para a China, a partir de amanhã. Apesar do aumento da aversão ao risco, o peso mexicano teve leve apreciação, enquanto o dólar canadense apresentou um pequeno recuo.

Entre indicadores, o Departamento do Comércio dos EUA informou que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) - medida de inflação preferida pelo Federal Reserve - subiu 0,3% em dezembro e 2,06% em 2024, em linha com as estimativas dos analistas. Os núcleos do PCE - que exclui itens mais voláteis como alimentos e energia - também vieram em linha com as expectativas.