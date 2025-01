Dweck sobre pressão de partidos por presidência dos Correios: isso não foi discutido com Lula

A ministra da Gestão, Esther Dweck, disse nesta sexta-feira, 31, que a eventual troca do presidente dos Correios, Fabiano Silva, não foi tema da reunião realizada mais cedo entre os dois e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. A estatal vem tendo prejuízos. Além disso, o comando da empresa é alvo da cobiça de forças políticas.

Esther Dweck e Fabiano Silva falaram a jornalistas no Palácio do Planalto depois da reunião com Lula. A ministra foi questionada se a eventual troca do presidente da estatal foi pauta do encontro.

"Não. Hoje o que a gente conversou com o presidente da República foi o Fabiano apresentar os resultados da empresa, fazer as explicações para o presidente dos resultados apresentados hoje, da expectativa para o resultado que será apresentado em março, e apresentar as propostas que ele está fazendo de reestruturação", disse ela.